Marcus Thuram chi è il giocatore dell' Inter in Champions League e figlio di un ex campione del mondo

Marcus Thuram, il talentuoso attaccante dell'Inter, è molto più di un semplice figlio d’arte: è l’erede del campione del mondo Lilian Thuram. Da un’infanzia ispirata da Ronaldo "Il Fenomeno" a una carriera che decolla in Serie A, la sua ascesa ha catturato l'attenzione di tutti. In Champions League, l'Inter punta su di lui per brillare. Scopri come questo giovane talento sta scrivendo la sua storia nel grande palcoscenico europeo!

Dalla passione per il Fenomeno ai primi passi in Francia, dal debutto con la nazionale all'esplosione con l'Inter, ripercorriamo la carriera del figlio d'arte che è diventato fondamentale per l'undici di Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Marcus Thuram, chi è il giocatore dell'Inter in Champions League e figlio di un ex campione del mondo

Cerca Video su questo argomento: Marcus Thuram Giocatore Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il monte ingaggi dell'Inter 2024/2025; Inter, Thuram: Contro il PSG sarà una sfida speciale: sono cresciuto lì; Marcus Thuram: Inter in finale di Champions contro PSG, una gara speciale; Inter-Psg, Dembélé: Thuram? In finale di Champions non saremo amici. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Marcus Thuram, chi è il giocatore dell'Inter in Champions League e figlio di un ex campione del mondo

Lo riporta ilgiornale.it: Dalla passione per il Fenomeno ai primi passi in Francia, dal debutto con la nazionale all'esplosione con l'Inter, ripercorriamo la carriera del figlio d'arte che è diventato fondamentale per l'undici ...

Thuram: “Barcellona ha dato fiducia ma non ci sentiamo invincibili. Io fiero dell’Inter”

Riporta informazione.it: Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni dell'emittente francese M6 verso la finale di Champions League Marco Astori Redattore 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 17:17) ...

Marcus Thuram, gli intrecci infiniti con Parigi e quella semifinale-presagio del 2015

Segnala msn.com: Due anni fa Marcus Thuram stava per andare al Psg. Se il club di Nasser Al-Khelaifi avesse scelto come allenatore Julian Nagelsmann, l’attaccante francese molto probabilmente sarebbe andato a giocare ...