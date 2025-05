Marco Silva Juventus Marianella sorpreso | È un buon allenatore ma i bianconeri sono due gradini sopra Non sempre ha fatto benissimo in Inghilterra

Marco Silva, il tecnico del Fulham, è stato al centro delle attenzioni per il possibile approdo sulla panchina della Juventus. Marianella, noto giornalista di Sky Sport, ha espresso le sue riserve: "È un buon allenatore, ma i bianconeri sono su un altro livello". In un periodo in cui la Juve cerca di ritrovare la propria identità, la scelta del nuovo mister potrebbe rivelarsi cruciale. Sarà all’altezza della sfida?

Marco Silva Juventus, Marianella sorpreso sul nuovo nome per la panchina della Juve: tutte le dichiarazioni. Il giornalista di Sky Sport Marianella ha analizzato il nuovo nome per la panchina della Juve, Marco Silva. Ecco cosa ha detto sul tecnico del Fulham. PAROLE – «Marco Silva è un buon allenatore, la Juve mi sembra due gradini sopra francamente. È bravo, un ragazzo di idee, che non sempre ha fatto benissimo in Inghilterra anche se ha allenato in diversi club. Sarei sorpreso se diventasse l’allenatore della Juventus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juventus, Marianella sorpreso: «È un buon allenatore ma i bianconeri sono due gradini sopra. Non sempre ha fatto benissimo in Inghilterra»

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

