Marco Silva Juventus i bianconeri valutano l’allenatore del Fulham! Arrivano nuove conferme | e quel dettaglio su Comolli…

La Juventus si prepara a un nuovo corso strategico: Marco Silva, attuale allenatore del Fulham, è nella lista dei candidati per la panchina bianconera. Con Damien Comolli in procinto di firmare, si apre un’era di rinnovamento. Un dettaglio intrigante? L’interesse verso profili internazionali per rilanciare il club. È il momento giusto per guardare oltre i confini, mentre il calcio europeo evolve verso orizzonti sempre più globali. La Juventus è pronta a sorprendere!

Marco Silva Juventus, i bianconeri valutano l'allenatore del Fulham in vista della prossima stagione: le ultime. Con Damien Comolli vicino alla firma con la Juventus, iniziano a delinearsi anche le strategie per la panchina. Come riportato da Di Marzio, il dirigente francese potrebbe anche virare su profili internazionali. Tra le prime idee valutate per la panchina bianconera c'è Marco Silva, attuale allenatore del Fulham in Premier League. Il portoghese è apprezzato per la sua esperienza nel calcio inglese e per il gioco propositivo. Un nome che potrebbe combaciare con la nuova visione tecnica bianconera targata Comolli e che sta trovando sempre più nuovi conferme.

Chi è Shane Van Aarle, un nuovo Van Dijk per la Juventus Next Gen. I retroscena del primo colpo voluto da Chiellini – VIDEO di Marco Baridon

Shane Van Aarle è il nuovo protagonista della Juventus Next Gen, voluto da Chiellini per rinforzare la difesa.

