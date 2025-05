Marco Silva Juve Sky dopo il Mondiale per Club si potrebbe cambiare in panchina! L’allenatore del Fulham al vaglio della società bianconera | tutti gli ultimi aggiornamenti

Marco Silva Juve: tutti gli aggiornamenti sul futuro della panchina bianconera. I dettagli sull’allenatore del Fulham. Un nuovo nome si aggiunge alla lista degli allenatori seguiti dalla Juventus in vista della prossima stagione: si tratta di Marco Silva, attualmente alla guida del Fulham in Premier League. Il tecnico portoghese è entrato nel mirino bianconero dopo il no di Gasperini, deciso a mantenere la parola data alla Roma. La decisione finale spetterà a Damien Comolli, che insieme a Giorgio Chiellini guiderà il processo di ricostruzione tecnica. Come riportato da Sky Sport, dopo il Mondiale per Club, dove dovrebbe restare in carica Igor Tudor, potrebbe arrivare il cambio in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juve (Sky), dopo il Mondiale per Club si potrebbe cambiare in panchina! L’allenatore del Fulham al vaglio della società bianconera: tutti gli ultimi aggiornamenti

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

