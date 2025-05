Marco Silva Juve nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi | tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa. Dopo le incertezze recenti, la società bianconera punta a un rilancio che possa riportarla ai vertici del calcio italiano ed europeo. Silva, con la sua esperienza al Fulham, rappresenta un profilo innovativo. Sarà in grado di rinnovare le strategie della Juve? Scopriamo insieme se il suo approdo potrebbe segnare una nuova era per i bianconeri!

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Tutti gli ultimi aggiornamenti sul tecnico. L’allenatore del Fulham Marco Silva è uno degli ultimi nomi accostati alla panchina della Juve. Come riportato da Di Marzio, il nome del tecnico è ancora da verificare ma è uno dei profili che piace a Comolli, in arrivo a Torino. Inoltre, come aveva annunciato il mister portoghese 47enne poche settimane fa, lui sarebbe rimasto nel club inglese rifiutando le proposte arabe. Parole nette che fanno sembrare delineato il suo futuro: «Resterò al Fulham. Sarò qui la prossima stagione. La decisione è presa» . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

