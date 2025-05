Marco Silva Juve nuovo nome per la panchina bianconera? Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi | tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva alla Juve? Il nome dell’allenatore del Fulham si fa sempre più insistente per la panchina bianconera. Le sue dichiarazioni, ricche di ambizione e determinazione, raccontano di un tecnico pronto a rilanciare la Vecchia Signora in un periodo di rinnovamento. In un calcio che cambia rapidamente, l'attenzione su profili emergenti come Silva potrebbe segnare una svolta nella strategia juventina. Siete pronti a scoprire il futuro della Juve?

L'allenatore del Fulham Marco Silva è uno degli ultimi nomi accostati alla panchina della Juve. Come riportato da Di Marzio, il nome del tecnico è ancora da verificare ma è uno dei profili che piace a Comolli, in arrivo a .

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

Juventus, si valuta Marco Silva come prossimo allenatore. Le news di calciomercato

sport.sky.it scrive: Dopo il tentativo fatto per Gasperini (che però ha scelto di mantenere la parola data alla Roma), la Juventus valuta Marco Silva come allenatore per la prossima stagione. Portoghese classe '77, ...

Chi è Marco Silva, l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

Lo riporta fanpage.it: La Juventus sta cercando un nuovo allenatore. Tudor andrà via dopo il Mondiale per Club. Sfumati Conte e Gasperini si vagliano diversi profili, compreso quello del portoghese Marco Silva, tecnico del ...

Marco Silva Juventus, Marianella sorpreso sul nuovo nome per la panchina della Juve: tutte le dichiarazioni

Scrive juventusnews24.com: Marco Silva Juventus, Marianella sorpreso sul nuovo nome per la panchina della Juve: tutte le dichiarazioni Il giornalista di Sky Sport Marianella ha analizzato il nuovo nome per la panchina della Juv ...