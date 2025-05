Marche un milione di euro per il servizio di psicologia scolastica

Un milione di euro per la psicologia scolastica nelle Marche: una mossa fondamentale per affrontare le sfide sempre più complesse del bullismo e della dispersione scolastica. Questo investimento non solo promuove il benessere degli studenti, ma si inserisce in un contesto nazionale in cui la salute mentale giovanile sta diventando una priorità. È il momento di dare voce alle emozioni dei nostri ragazzi, creando un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo!

Verrà finanziato con un milione di euro il Servizio di psicologia scolastica, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia e dispersione scolastica. Lo stabilisce la Giunta regionale che ha approvato le linee guida per la definizione dell' Avviso pubblico nell'ambito della programmazione PR FSE+ 2021-2027 e in attuazione delle Leggi Regionali 232021 e 322018. Promuovere la salute e il benessere dei più giovani . "La Regione Marche – spiega l'assessore all'Istruzione e Politiche giovanili Chiara Biondi – intende promuovere la salute e il benessere psicosociale all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di interventi in favore degli studenti e delle loro famiglie ma anche del personale che opera all'interno delle scuole.

