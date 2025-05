Marche la Regione a Parigi nella sede dell’Ambasciata

Il 2 giugno, le Marche si faranno notare a Parigi, nel cuore della diplomazia italiana, per celebrare la Festa della Repubblica. Questo evento rappresenta non solo l'occasione di promuovere le bellezze marchigiane, ma anche di rinsaldare i legami culturali tra Italia e Francia. Un momento unico che sottolinea l'importanza delle regioni italiane nel panorama internazionale. Non perdere l'opportunità di scoprire cosa rende le Marche un gioiello da visitare!

Le Marche tornano protagoniste nella capitale francese il prossimo 2 giugno per un evento organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana presso l' UNESCO, in occasione della Festa della Repubblica. La Regione Marche il 2 giugno a Parigi in Ambasciata. La Regione Marche ha accolto l'invito da parte dell'ambasciatore italiano accreditato all'organismo delle Nazioni Unite, Liborio Stellino, ad essere protagonista a un ricevimento speciale a cui saranno presenti i rappresentanti permanenti esteri con le rispettive delegazioni ed esponenti della comunità italiana e internazionale residente a Parigi.

Si è concluso con successo il corso per Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC) organizzato dalla Regione Marche, culminato nella cerimonia di consegna attestati all'INRCA.

