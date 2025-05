Marche il presidente Acquaroli alla riapertura dello studiolo di Duca Federico

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha celebrato oggi la riapertura dello Studiolo di Federico da Montefeltro, un gioiello del Palazzo Ducale di Urbino. Dopo anni di studi e ristrutturazioni, questo spazio non è solo un'opera d'arte, ma un simbolo del Rinascimento marchigiano, che continua a richiamare visitatori e appassionati di cultura. Scoprire la bellezza di questo luogo è un invito a riscoprire le radici storiche della nostra identità !

Il presidente della Regione March e Francesco Acquaroli era presente oggi pomeriggio al Palazzo Ducale di Urbino per l’inaugurazione dello Studiolo di Federico da Montefeltro. Ambiente che, insieme con l’ Appartamento del Duca che lo ricomprende, riapre al pubblico dopo due anni di studi e ricerche e sette mesi di lavori di riqualificazione. Il presidente Acquaroli ha potuto ammirare gli interventi magistralmente e finemente eseguiti. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta nella sala del Trono. La visita del presidente Acquaroli . “È con grande piacere – ha detto Acquaroli, porgendo i saluti istituzionali della Regione Marche e ringraziando il direttore della Galleria nazionale delle Marche, Luigi Gallo – ritrovarsi oggi all’i naugurazione dello Studiolo di Federico da Montefeltro, uno degli ambienti più rappresentativi e suggestivi del Palazzo Ducale di Urbino, scrigno prezioso di tanti tesori d’arte e di cultura, patrimonio della nostra regione e dell’umanità , di cui tutti andiamo fieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, il presidente Acquaroli alla riapertura dello studiolo di Duca Federico

Dipendente Beko ringrazia il ministro Urso e il presidente Acquaroli per il supporto alla produzione nelle Marche

Oggi, in una toccante celebrazione del ventesimo anniversario nella Beko di Comunanza, Raffaele, un dipendente dell'azienda, ha colto l'opportunità per esprimere il suo sincero ringraziamento al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per il loro continuo supporto alla produzione nelle Marche.

Cerca Video su questo argomento: Marche Presidente Acquaroli Riapertura Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Regione Marche, il presidente Acquaroli oggi in visita ad Ancona, Camerino ed Urbino; Il presidente Acquaroli a Urbino per l’inaugurazione dello Studiolo di Federico da Montefeltro; Regione Marche, il presidente Acquaroli oggi in visita ad Ancona, Camerino ed Urbino; Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche: l’inclusione scende in campo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Marche, a Camerino la presentazione della nuova scuola Betti

Come scrive msn.com: Un ulteriore passo avanti per la ripartenza e il rilancio dei territori colpiti dal sisma. Questa mattina la visita e l’apertura del nuovo istituto comprensivo “Ugo Betti” a Camerino a cui ha partecip ...

Acquaroli, 'Istituto Ugo Betti, simbolo di ritorno a normalità'

Come scrive ansa.it: "La ricostruzione della scuola Ugo Betti - ha detto, intervenendo davanti a una folta platea composta da tantissimi alunni e dalle loro famiglie - è il segno tangibile del lavoro di squadra tra Comune ...

Scuola Marche e riapertura anticipata. Acquaroli nel mirino: "Retromarcia sospetta"

Si legge su ilrestodelcarlino.it: nelle Marche, la ripresa in presenza alle superiori a dopo il 31 gennaio. Così viene letta, dal comitato "Priorità alla scuola", l’uscita del presidente della Regione Francesco Acquaroli che ...