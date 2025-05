Marche a Camerino la presentazione della nuova scuola Betti

A Camerino si scrive un nuovo capitolo nella storia della ricostruzione post-sisma: oggi è stata inaugurata la scuola “Ugo Betti”. Un segnale forte di ripartenza per un territorio che non si arrende. Con la presenza del presidente della Regione Marche e altre autorità, questo istituto diventa simbolo di speranza e rinascita. Investire nell'istruzione è fondamentale per costruire un futuro solido e sostenibile, proprio nel cuore dell'Italia.

Un ulteriore passo avanti per la ripartenza e il rilancio dei territori colpiti dal sisma. Questa mattina la visita e l’apertura del nuovo istituto comprensivo “Ugo Betti” a Camerino a cui ha partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme al sindaco Roberto Lucarelli e al Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli e a molte altre autorità. Le dichiarazioni del presidente della Regione Marche, Acquaroli . “La ricostruzione della scuola Ugo Betti è il segno tangibile del lavoro di squadra tra Comune, Regione, Commissario per la Ricostruzione e Fondazione Bocelli, che hanno saputo lavorare mettendo sempre in primo piano il fattore tempo e lasciando da parte ogni polemica nei momenti di difficoltà che si sono incontrati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, a Camerino la presentazione della nuova scuola Betti

Regione Marche, il presidente Acquaroli oggi in visita ad Ancona, Camerino ed Urbino

Oggi è una giornata significativa per le Marche: il presidente Francesco Acquaroli visita Ancona, Camerino e Urbino, simboli di resilienza e rinascita.

Cerca Video su questo argomento: Marche Camerino Presentazione Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Camerino, il presidente Acquaroli alla presentazione nel nuovo istituto comprensivo Ugo Betti: “Lavoro di squadra e segno tangibile della ripartenza”; Università di Camerino - Università, Enti di Ricerca, Politecnici e Scuole Superiori italiane presentano il Manifesto del Public Engagement; Nuova Real Metauro trionfa 4-1 contro Camerino: Bracci protagonista. 🔗Cosa riportano altre fonti

Start Cup Marche a Camerino, promuove l'autoimprenditorialità

Si legge su msn.com: È stata presentata questa mattina a Camerino l'edizione 2025 della Start Cup Marche, la business plan competition che promuove l'autoimprenditorialità giovanile e valorizza idee innovative provenienti ...

Start cup marche 2025, a camerino la sfida per le idee imprenditoriali dei giovani universitari

Secondo gaeta.it: La start cup marche 2025, promossa da università di camerino, politecnica delle marche, macerata e urbino, sostiene studenti e ricercatori nella creazione di startup innovative con formazione e mentor ...

A Camerino inaugurata la nuova scuola “Ugo Betti”, un simbolo di rinascita post-sisma. Un progetto da 15 milioni di euro per 535 studenti

Scrive orizzontescuola.it: Completati i lavori dell'istituto comprensivo "Ugo Betti" di Camerino, dopo lo sblocco del cantiere avvenuto due anni fa grazie all'intervento del Commissario straordinario Guido Castelli, del Preside ...