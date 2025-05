Marattin | La sinistra è contro tutto Renzi vegano o carnivoro Decida da che parte stare

Luigi Marattin, co-fondatore del partito liberaldemocratico, lancia una provocazione: la sinistra deve scegliere una direzione chiara, tra veganesimo e carnivorismo. In un'epoca dove le ideologie sembrano sfumare, la sua posizione contro le manifestazioni imposte riflette un trend più ampio di ricerca di autenticità. Chi ha il coraggio di restare fedele alle proprie idee, anche a costo di restare in disparte? È il momento di riflettere sulle nostre scelte!

«È giusto partecipare a una manifestazione dove viene obbligata la linea? Rispetto a quanto accade in Medio Oriente, abbiamo un'altra impostazione, anche se non va tanto di moda. Motivo per cui preferiamo starcene a casa, piuttosto che accettare quanto non condividiamo». A dirlo Luigi Marattin, co-fondatore del partito liberaldemocratico. Ci sono, però, anche iniziative diverse di quelle promosse da Schlein e Conte? «Ho letto sui giornali di un'altra iniziativa il giorno prima, ma non ho capito se è alternativa a quella del “campo largo” (e in quel caso ci interessa) o è come il vegetariano che va a una grigliata di carne ma, per lavarsi la coscienza, prima fa un aperitivo vegano». 🔗 Leggi su Iltempo.it