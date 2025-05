Mara Venier svela il partner per la prossima stagione

Mara Venier torna alla ribalta con una stagione di "Domenica In" ricca di novità! La conduttrice, icona della televisione italiana, ha svelato il suo nuovo partner, pronto a portare freschezza e innovazione nel format. In un'epoca in cui la TV si evolve e si confronta con l'online, questo cambiamento potrebbe essere la chiave per attrarre un pubblico più giovane. Curiosi di scoprire come si trasformerà il programma? La sorpresa è nell'aria!

la prossima stagione di domenica in: novità e conferme. La conduzione di domenica in da parte di Mara Venier si prepara a un nuovo capitolo, con importanti cambiamenti che promettono di ridisegnare il format storico del programma. Nonostante le voci di una possibile conclusione della sua avventura, la conduttrice ha deciso di proseguire alla guida dello show, introducendo alcune innovazioni che mirano a ravvivare l'appuntamento domenicale di Rai1. ritorno alle origini e rivoluzione nel format. Secondo le anticipazioni più recenti, domenica in tornerà ad essere un vero e proprio contenitore multifunzionale, come ai tempi delle sue origini quando era condotto da Corrado.

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime

Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

