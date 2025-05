Mara Venier resta a Domenica In ma lo show cambia | al suo fianco Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi

Mara Venier non abbandona Domenica In, ma prepara un grande rilancio! Con l'arrivo di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi al suo fianco, il programma si rinnova per coinvolgere ancora di più il pubblico. Questa mossa non è solo un cambio di conduzione, ma riflette una tendenza televisiva: mixare personalità diverse per mantenere alta l'attenzione. Curiosi di scoprire come si evolverà il format? Non resta che sintonizzarsi!

Mara Venier non lascia Domenica In, anzi rilancia. Dopo le dichiarazioni con cui lo scorso anno aveva lasciato intendere che l?edizione 20242025 sarebbe stata la sua ultima, la conduttrice.

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime

Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

