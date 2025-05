Manutenzione e lavori sulle strade Salvini ci ripensa | Gli interventi saranno garantiti

Strade sicure, province felici! Dopo momenti di incertezza, il viceministro Rixi conferma che gli interventi di manutenzione saranno garantiti. Questo √® un passo fondamentale per il Veneto e non solo: una rete stradale efficiente √® cruciale per la crescita economica e il turismo. Con una maggiore attenzione alle infrastrutture, si avvia un futuro pi√Ļ sostenibile e connesso. Non perdere di vista gli sviluppi, il cambiamento √® in arrivo!

Una buona notizia per le province del Veneto: gli interventi di manutenzione delle strade gestite dalle Province¬†da Nord a Sud Italia saranno¬†garantiti.¬† Come ha annunciato il viceministro Rixi, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verificher√† le forme di reintegro dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Manutenzione e lavori sulle strade, Salvini ci ripensa: ¬ęGli interventi saranno garantiti¬Ľ

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara

√ą ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

I tagli ai fondi per i lavori stradali preoccupano, SITEB lancia l'allarme: a rischio la sicurezza

Secondo msn.com: Preoccupazione per la decisione del ministro Salvini di tagliare i fondi destinati alla manutenzione stradale Allarme sui rischi del taglio dei fondi per i lavori stradali ...

Tagli ai fondi per lavori stradali, Siteb scrive al Ministro Matteo Salvini

Segnala msn.com: Siteb, l’Associazione Strade Italiane e Bitumi, nelle scorse ore ha scritto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini manifestando ...

Sicurezza stradale, tagli per 5 milioni. Le Province chiedono risposte a Matteo Salvini. Canella: «Lavori già avviati, danno enorme»

Segnala ilgazzettino.it: PADOVA - Meno 70% per la sicurezza stradale. A tanto ammonterebbero i tagli imposti dalla Legge di bilancio e dal Milleproroghe per le Province italiane, ovviamente Padova compresa. I ...