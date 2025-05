Manuela Murgia svolta nelle indagini a 30 anni dalla morte | c’è un indagato

Dopo quasi tre decenni di silenzio, il caso di Manuela Murgia riaccende l'attenzione: Enrico Astero è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Questo colpo di scena mette in luce la ricerca di giustizia in un’epoca in cui i cold case sono sempre più al centro dell’attenzione pubblica. La storia di Manuela, una giovane vita spezzata, ci ricorda che la verità può emergere anche dopo anni di oblio.

Enrico Astero, oggi 54enne, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario nell’ambito del caso irrisolto sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza trovata senza vita nel 1995 nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. La notizia, che segna una svolta inattesa in un’indagine ferma da quasi trent’anni, è stata rivelata da un noto quotidiano regionale. All’epoca dei fatti, Astero era il fidanzato della 16enne. Assistito legalmente dall’avvocato Marco Fausto Piras, l’uomo verrà ascoltato nei prossimi giorni dalla Procura di Cagliari, che ha deciso di riaprire il fascicolo dopo la comparsa di nuovi elementi giudicati rilevanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Manuela Murgia, svolta nelle indagini a 30 anni dalla morte: c’è un indagato

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato

Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Cerca Video su questo argomento: Manuela Murgia Svolta Indagini Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

++ 16enne morta 30 anni fa a Cagliari,indagato l'ex fidanzato ++; ++ 16enne morta 30 anni fa a Cagliari,indagato l'ex fidanzato ++; Delitto di Garlasco, dalla presunta impronta di Andrea Sempio alle gemelle Cappa: le rivelazioni a Le Iene; Il Capriccio, stessa qualità da 35 anni: tra frutta, mirto e fantasia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Manuela Murgia, svolta nelle indagini a 30 anni dalla morte: c’è un indagato

Secondo thesocialpost.it: Enrico Astero, oggi 54enne, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario nell’ambito del caso irrisolto ...

Svolta nell’inchiesta su Manuela Murgia morta 30 anni fa: indagato l’ex fidanzato

Segnala fanpage.it: Svolta nelle indagini sulla morte di Manuela Murgia morta a 16 anni nel febbraio del 1995: indagato l'ex fidanzato, oggi 54enne, Enrico Astero ...

Manuela Murgia morta a 16 anni, la svolta dopo 30 anni: indagato l’ex fidanzato Enrico Astero

Come scrive 41esimoparallelo.it: La morte di Manuela Murgia non fu un suicidio: l’ex fidanzato Enrico Astero è indagato per omicidio volontario. Ecco tutti i dettagli ...