Manuela Murgia perché l’indagine è stata riaperta dopo 30 anni Il ruolo del genetista dei casi Garlasco e Yara e i due tentativi falliti

La riapertura del caso di Manuela Murgia, dopo 30 anni, riaccende i riflettori su un tema delicato: la ricerca della verità nei casi di scomparsa. Grazie all'innovativo approccio dei genetisti, che hanno già fatto luce su vicende come Garlasco e Yara, la speranza di giustizia si risveglia. La determinazione della famiglia dimostra quanto possa essere potente la volontà di far emergere nuovi elementi. Riuscirà la scienza a dare risposte?

Sono passati 30 anni da quando Manuela Murgia è stata vista viva per l’ultima volta. Il caso della 16enne cagliaritana trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, è stato archiviato come suicidio, tesi a cui i familiari non hanno mai creduto. E proprio loro negli anni hanno lottato per far riaprire il caso. Ma per ben due volte la sentenza è stata una e una sola: suicidio. A marzo di quest’anno la svolta: il caso è stato riaperto. E ora a distanza di tre decenni c’è anche un indagato. Si tratta di Enrico Astero, l’ex fidanzato della giovane, che oggi ha 54 anni. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Manuela Murgia, perché l’indagine è stata riaperta dopo 30 anni. Il ruolo del genetista dei casi Garlasco e Yara e i due tentativi falliti

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato

Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

