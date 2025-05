Manuela Murgia morta a 16 anni nel ' 95 la svolta dopo 30 anni | indagato l' ex fidanzato Enrico Astero Non fu suicidio l' ha uccisa lui

Un mistero lungo tre decenni finalmente si svela: la morte di Manuela Murgia, tragicamente avvenuta nel 1995, sembra non essere un suicidio. L'ex fidanzato Enrico Asterio è ora indagato per omicidio. Questo caso riaccende i riflettori su una questione urgente: la violenza di genere e l'importanza di ascoltare le voci silenziose del passato. La ricerca della verità è solo all'inizio. Cosa ci riserverà il futuro?

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio di 30 anni fa. L'allora. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Manuela Murgia morta a 16 anni nel '95, la svolta dopo 30 anni: indagato l'ex fidanzato Enrico Astero. «Non fu suicidio, l'ha uccisa lui»

