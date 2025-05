Manuela Murgia morta a 16 anni nel 1995 a Cagliari indagato l’ex fidanzato per omicidio

Il caso di Manuela Murgia, la giovane trovata senza vita nel 1995 a Cagliari, riaccende i riflettori sulla questione delle violenze giovanili. L'ex fidanzato, oggi indagato per omicidio, solleva interrogativi inquietanti su una tragedia che ha segnato un'intera comunità. Rivelando come il passato possa tornare a bussare, questa storia ci invita a riflettere sull'importanza di dare voce a chi non ce l'ha più. Ogni dettaglio conta.

È stato riaperto il caso sulla morte Manuela Murgia, avvenuta nel 1995 e inizialmente considerata un suicidio, ed è stato iscritto nel registro degli indagati l’allora fidanzato. La ragazza, 16 anni, fu trovata senza vita il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari. A Enrico Astero, oggi 54enne, è stato notificato un avviso di garanzia con l’accusa di omicidio volontario. Trent’anni fa, la Procura di Cagliari aveva archiviato il caso come suicidio, ma i familiari di Manuela non hanno mai creduto a questa versione e si sono sempre battuti affinché si approfondisse ulteriormente, portando alla riapertura delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manuela Murgia morta a 16 anni nel 1995 a Cagliari, indagato l’ex fidanzato per omicidio

