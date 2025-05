Manuel Agnelli conferma l’addio a X Factor | Ho chiuso un cerchio e rivendico la mia libertà La musica italiana è caduta in disgrazia

Manuel Agnelli dice addio a X Factor, segnando la fine di un'era e rivendicando la sua libertà creativa. Con la musica italiana in una fase di crisi, il suo allontanamento solleva interrogativi su quale direzione prenderà il panorama musicale. Mentre si prepara per il debutto in "Lazarus", il talentuoso artista invita a riflettere su come la cultura possa rinascere anche dopo le tempeste. È tempo di riscoprire l'autenticità!

Manuel Agnelli conferma che non sarà tra i protagonisti della prossima edizione di X Factor: l'addio, già nell'aria da tempo, è stato ufficializzato dallo stesso rocker nel corso della presentazione di Lazarus, l'opera rock di David Bowie e Enda Walsh che vede il frontman degli Afterhours protagonista dello spettacolo teatrale in programma dal 5 al 15 giugno al Teatro Argentina di Roma. "Faccio teatro e faccio televisione quando voglio e come voglio. Ogni tanto metto la testolina anche nel cinema. Ho vinto un David di Donatello e un Nastro d'Argento. E poi faccio musica. Ma non dipendo da nessuno di questi ambienti.

Due giudici di X Factor potrebbero lasciare la giuria nel 2025, generando preoccupazione tra i fan del talent musicale.

