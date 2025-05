Mantecatura franchising dipendenti | il dibattito sulla legge per il gelato artigianale è aperto

Il dibattito sul gelato artigianale si scalda: il Gambero Rosso, insieme al professor Michele Antonio Fino, lancia una proposta per una legge dedicata a questo dolce simbolo dell'Italia. Un passo cruciale per preservare la qualità e il savoir-faire dei maestri gelatieri, in un mercato sempre più dominato dal franchising. Scopriremo insieme come questa normativa potrebbe ridefinire le regole del gioco, tutelando l'autenticità che tanto amiamo!

Il Gambero Rosso, con il professor Michele Antonio Fino, ha aperto il dibattito sulla proposta di introdurre in Italia una normativa dedicata al gelato artigianale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Mantecatura, franchising, dipendenti: il dibattito sulla legge per il gelato artigianale è aperto