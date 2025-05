Mansuè il sindaco premia la stella del bakset Dame Sarr | Esempio per i giovani

Mercoledì 28 maggio, Mansuè ha celebrato il suo campione: il baskettista Dame Sarr, premiato dal sindaco Leonio Milan per i suoi straordinari successi. Un esempio luminoso per i giovani, Sarr rappresenta la forza dei sogni e l'impegno nello sport, in un'epoca in cui l'ispirazione è fondamentale. La sua storia ci ricorda che il talento può prosperare ovunque, se supportato da passione e determinazione. Non perdere l'occasione di scoprire il futuro

Visita speciale, mercoledì 28 maggio, in comune a Mansuè: il campione di basket Dame Sarr, residente in paese, è stato accolto dal sindaco Leonio Milan e dalla sua Giunta per ricevere un riconoscimento dovuto ai suoi straordinari successi sportivi. Al giovane talento della pallacanestro. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mansuè, il sindaco premia la stella del bakset Dame Sarr: «Esempio per i giovani»