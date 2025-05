Manna annuncia De Bruyne pronti altri due colpi| Uno lo decide Conte

Il Napoli non si ferma: dopo la vittoria dello scudetto, è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia. Giovanni Manna annuncia l'arrivo di De Bruyne e altri due colpi, con Conte che gioca un ruolo chiave. La sfida europea è lanciata: il club partenopeo vuole dimostrare che il trionfo in Italia è solo l'inizio. Rimanete sintonizzati, perché l’estate del mercato promette scintille!

La festa per lo scudetto non si ferma, ma il Napoli di Antonio Conte non ha nessuna intenzione di sedersi sugli allori. L'obiettivo è già cambiato: da campioni d'Italia a protagonisti assoluti in Europa. Per farlo, la società, guidata dalle strategie del DS Giovanni Manna, si sta muovendo sul mercato con una rapidità che dimostra una fame di vittorie ancora più grande. Il primo nome sulla lista è di quelli che fanno tremare il continente: Kevin De Bruyne. Le parole del DS, che ha definito l'affare " abbastanza vicino ", sono più di una semplice apertura. Rappresentano la volontà chiara di chiudere in tempi brevi per quello che sarebbe il colpo più clamoroso della Serie A.

Manna accelera sul mercato: pronti 180 milioni per accontentare Conte

Manna accelera sul mercato nel tentativo di soddisfare le richieste di Conte. Con un budget di 180 milioni pronto a essere investito, il direttore sportivo azzurro sta cercando di rinforzare la squadra.

