Manila Esposito è la nuova stella della ginnastica artistica italiana! Con la sua storica doppietta agli Europei, la 18enne campana non solo segna un’epoca, ma diventa un simbolo di determinazione e talento. La sua imprevedibile ascesa ricorda l'importanza di credere nei propri sogni, proprio mentre il nostro Paese sta riscoprendo il valore di investire nello sport giovanile. Un traguardo che ispira generazioni!

Manila Esposito è definitivamente la regina della ginnastica artistica italiana, con il titolo europeo di ieri che la fa entrare nella storia. Perché la 18enne campana ha fatto il bis continentale nell’all around ed è la prima azzurra della storia a riuscirci: non ce l’avevano fatta, per capirci, né Vanessa Ferrari (Amsterdam 2007) né Asia D’Amato (Monaco di Baviera 2022). L’atleta delle Fiamme Oro a Lipsia ha vinto con 54.965 punti dopo gli esercizi al volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero, davanti alla spagnola Alba Patisco (53.265) e alla rumena Ana Barbosu (52.299). La ginnastica azzurra (nella foto) festeggia così il secondo oro europeo a Lipsia dopo quello a squadre delle ‘Fate’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Manila Esposito: storica doppietta europea nella ginnastica artistica

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

