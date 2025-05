Manifestazione si sfila Legambiente

Il dibattito sull'impianto di trattamento rifiuti alla Zipa si accende! Dopo il rifiuto di Fratelli d'Italia a partecipare alla manifestazione del 14 giugno, anche Legambiente alza la voce contro il progetto di Edison. Questo tema si inserisce in un contesto più ampio di crescente sensibilità ambientale e richiesta di sostenibilità . La gestione dei rifiuti è un argomento che ci coinvolge tutti: tu da che parte stai?

Dopo Fratelli d’Italia – contrario all’impianto di trattamento rifiuti proposto da Edison alla Zipa, scelta rivendicata recentemente e in forza della quale il partito cittadino, "per coerenza", ha annunciato di non aderire al corteo del 14 giugno e alla consultazione popolare indetta dal Comune –, anche il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi annuncia la non partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Assemblea permanente Stop Edison tra poco più di due settimane. "Questa decisione non è un disimpegno, ma nasce dalla consapevolezza che il ‘no’ espresso da tutte le forze politiche presenti nel Consiglio comunale di Jesi, in Provincia e in Regione all’insediamento dell’impianto polifunzionale Edison per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da solo non è sufficiente per garantire la tutela della salute e dell’ambiente", chiarisce l’associazione ambientalista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione, si sfila Legambiente

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Sfila Legambiente Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Manifestazione, si sfila Legambiente

Come scrive ilrestodelcarlino.it: "per coerenza", ha annunciato di non aderire al corteo del 14 giugno e alla consultazione popolare indetta dal Comune –, anche il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi annuncia la non partecipazione ...

Legambiente annulla la manifestazione a difesa dei pini, ma presenta un esposto in Procura

Si legge su ilgazzettino.it: ADRIA (ROVIGO) - Salta la protesta di piazza contro il taglio dei pini di corso Garibaldi. Legambiente sposta la battaglia a difesa delle oltre sessanta essenze arboree in Procura della Repubblica.

L’orgoglio climatico sfila per Roma: «Uniamo la battaglia per l’ambiente a quella per i diritti»

Da editorialedomani.it: Oltre 70 firme hanno aderito alla manifestazione indetta per oggi, sabato 16 novembre, denominata Climate Pride, tra cui Arci, Cgil, Legambiente, Fridays for future, Ultima generazione, Extinction ...