Mangiare bene tra i rododendri | guida gastronomica all’Oasi Zegna

Scopri l'incanto dell'Oasi Zegna, dove la fioritura dei rododendri trasforma il paesaggio in un'opera d'arte naturale. Ma non è solo la vista a stupire: la cucina autentica della zona ti invita a gustare piatti locali preparati con ingredienti freschi. Quattro indirizzi imperdibili per un'esperienza culinaria che celebra la tradizione e il territorio. Preparati a lasciarti sorprendere da sapori e colori!

All’Oasi Zegna la natura dà spettacolo tra maggio e giugno, con la fioritura dei rododendri. Ma è anche il momento giusto per scoprire una cucina autentica. Quattro luoghi dove fermarsi, mangiare e respirare. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Mangiare (bene) tra i rododendri: guida gastronomica all’Oasi Zegna

