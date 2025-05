Mangialardi Vs Olivetti è scontro sui ponti cittadini Il Dem | Il sindaco farebbe bene ad attendere la nuova Giunta regionale

Lo scontro tra Maurizio Mangialardi e Massimo Olivetti sui ponti di Ancona mette in luce un tema cruciale: l'adeguamento delle infrastrutture. In un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, le scelte sulla priorità dei lavori assumono un'importanza strategica. Mangialardi invita Olivetti a riflettere sui bisogni reali dei cittadini, segnalando che il futuro della città non può essere sacrificato a logiche politiche. Chi avrà ragione?

ANCONA – Ex sindaco contro sindaco. Maurizio Mangialardi Vs Massimo Olivetti. Lo scontro arriva per una questione di ponti da rifare in un dato ordine prioritario. Questione di vedute. A ogni modo secondo l’attuale vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche «i senigalliesi hanno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mangialardi Vs Olivetti, è scontro sui ponti cittadini. Il Dem: «Il sindaco farebbe bene ad attendere la nuova Giunta regionale»

