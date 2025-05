Manfredi | Grande attenzione su Scampia e Secondigliano

Manfredi mette in luce Scampia e Secondigliano, due quartieri simbolo di una Napoli che si riscatta. Con progetti mirati, come l'intervento sulle Vele e la nascita di un'università, si punta a trasformare queste aree in poli di sviluppo. Non si tratta solo di riqualificazione, ma di creare opportunità per le nuove generazioni. Un segnale forte: il cambiamento è possibile e parte dai luoghi più sfidanti. Rimanete aggiornati!

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine della riunione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, e il commissario alla periferie, Ciciliano, per fare il punto sugli interventi che riguardano lo smantellamento e la bonifica del campo rom di Cupa Perillo a Scampia, il recupero del rione Berlingieri e della piscina comunale di Secondigliano.

