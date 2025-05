Manfredi | De Luca? Un’idea se fa la prossima campagna acquisti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha lanciato un'idea intrigante sulla prossima campagna acquisti, in risposta alle parole di Vincenzo De Luca. Questo scambio non è solo una questione locale, ma riflette una crescente collaborazione tra istituzioni che potrebbe trasformare il panorama dell'economia campana. In un momento in cui le sinergie sono cruciali per la ripresa post-pandemia, restate sintonizzati: le mosse politiche e strategiche promettono sorprese!

Tempo di lettura: < 1 minuto “Potrebbe essere un’idea se fa la prossima campagna acquisti “. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha risposto ai giornalisti che chiedevano un commento alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ieri ha affermato che “ l’unica istituzione che probabilmente aveva titolo per partecipare alla sfilata è la Regione Campania”, in virtù delle risorse messe a disposizione dall’ente regionale in occasione delle Universiadi per gli interventi allo stadio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “De Luca? Un’idea se fa la prossima campagna acquisti”

