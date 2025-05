Mancini Juventus torna d’attualità? Era la prima scelta di Giuntoli a marzo ora… Le novità sulla panchina

Mancini torna a essere il nome caldo per la panchina della Juventus! Dopo le indecisioni di Giuntoli, a marzo era il primo in lista. Con Conte che resta a Napoli, i tifosi sognano un cambio di rotta. Sarà lui a riportare la Vecchia Signora ai vertici? In un calcio in continua evoluzione, cambiare allenatore può essere la chiave per riaccendere la passione e tornare a vincere. Restate sintonizzati!

Mancini Juventus torna d’attualità? Era la prima scelta di Giuntoli a marzo prima che si optasse per Tudor, ora. Le novità sulla panchina. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui possibili obiettivi della dirigenza della Juventus dopo la fumata nera per Conte, che ha deciso di restare a Napoli e di continuare col progetto iniziato un anno fa. Tra questi c’è anche Roberto Mancini: l’ex ct della Nazionale italiana era la primissima scelta di Giuntoli a marzo, prima che la società ripiegasse su Tudor. Ora il suo nome, nonostante l’addio del ds, può tornare in voga. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mancini Juventus torna d’attualità? Era la prima scelta di Giuntoli a marzo ora… Le novità sulla panchina

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, via all’era Tare. Ipotesi Mancini”

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, 27 maggio 2025, si apre un nuovo capitolo per il Milan con l'arrivo di Tare e l'ipotesi Mancini alla guida tecnica.

