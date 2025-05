Manchester City su Reijnders ma il Milan non ha fretta | la situazione

Il Manchester City fa sul serio per Tijjani Reijnders, ma il Milan non è intenzionato a cedere facilmente. In un mercato sempre più frenetico, dove le big europee si sfidano per i talenti emergenti, il club rossonero mostra calma e determinazione. La prima offerta dei Citizens non basta: un segnale chiaro che il Milan punta a valorizzare al massimo le sue risorse. Riuscirà a difendere il suo gioiello?

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Milan, c'è l'offerta ufficiale per Reijnders: 60 milioni dal Manchester City

Scrive msn.com: La trattativa per Tijjani Reijnders è entrata nella fase più calda: il Manchester City presenta la prima offerta ufficiale al Milan. Il ...

Reijnders, Milan e City a colloquio. A Manchester hanno fretta, a Milano meno...

Segnala gazzetta.it: Oggi appuntamento fra i due club per parlare dell'olandese. Guardiola lo vorrebbe già per il Mondiale per club, il Diavolo si fa forte del contratto in scadenza nel 2030. I prossimi giorni decisivi ...

Milan, trattativa con il Manchester City per Reijnders ma il diktat è preciso: via solo per un'offerta irrinunciabile

