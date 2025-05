Mammografie gratuite per donne tra i 40 e i 49 anni Prenotazioni il 31 maggio a Catania con Maggio in…forma

Un'opportunità da non perdere! Sabato 31 maggio a Catania, le donne tra i 40 e i 49 anni possono prenotare mammografie gratuite in piazza Stesicoro. Questa iniziativa, parte del progetto "Maggio in...forma", sottolinea l'importanza della prevenzione nella salute femminile, un tema sempre più centrale nel nostro Paese. Non aspettare: la tua salute merita attenzione! Prenota entro il 31 dicembre 2025 e fai un passo verso il benessere.

Sabato 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Stesicoro a Catania sarà allestito il banchetto per le prenotazioni, da calendarizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mammografie gratuite per donne tra i 40 e i 49 anni. Prenotazioni il 31 maggio a Catania con “Maggio in…forma”

