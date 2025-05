Maltrattamenti animali | Lauro Fdi Approvata la legge che inasprisce le pene

L'approvazione della nuova legge contro il maltrattamento degli animali in Liguria rappresenta un segnale forte e chiaro: la società sta cambiando, ponendo al centro i diritti degli esseri viventi. Lilli Lauro di Fratelli d'Italia esprime giustamente soddisfazione per questo passo avanti. In un'epoca in cui la sensibilizzazione verso il benessere animale cresce incessantemente, ogni iniziativa conta. Gli animali meritano protezione, e ora hanno un alleato in più.

"La Consigliera regionale di Fratelli d’Italia in Liguria, Lilli Lauro, accoglie con grande soddisfazione l’approvazione definitiva della nuova legge che inasprisce le pene contro il maltrattamento degli animali". Lo si legge in una nota di Fdi. "È un passo avanti fondamentale – dichiara Lauro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Maltrattamenti animali: Lauro (Fdi), "Approvata la legge che inasprisce le pene"

