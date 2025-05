Malore mentre era nel furgone | morto 48enne barese in provincia di Pordenone

Un dramma che colpisce la comunità: Antonio Spinelli, 48enne barese, è stato trovato senza vita nel suo furgone a Fiume Veneto. Questo tragico evento getta luce su una preoccupante tendenza di malessere tra i lavoratori, spesso dimenticati nel loro impegno quotidiano. La salute mentale e fisica non può essere trascurata, specialmente in un periodo in cui il lavoro è sempre più frenetico. Una chiamata all'azione per tutti noi: prendiamoci cura di chi ci circonda

Un uomo originario della provincia di Bari, Antonio Spinelli, è stato trovato morto nella serata di giovedì 29 maggio vicino Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, nel Friuli. Il 48enne è stato rinvenuto all'interno di un furgone. Secondo una prima ricostruzione, Spinelli sarebbe stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Malore mentre era nel furgone: morto 48enne barese in provincia di Pordenone

