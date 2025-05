Malore in bici domani l' ultimo saluto al manager Marco Rossini

Domani, 31 maggio, Montebelluna si stringerà attorno alla famiglia di Marco Rossini per un ultimo saluto carico di emozione. Il manager, colpito da un malore improvviso mentre pedalava, ha lasciato un vuoto incolmabile. Questa tragedia ci ricorda quanto sia cruciale prendersi cura della propria salute, soprattutto in un'epoca in cui il ciclismo sta vivendo un vero e proprio boom come stile di vita. La sua passione resterà nei cuori di tutti noi.

Saranno in molti domani, 31 maggio, a voler dare l'ultimo saluto a Marco Rossini, il manager montebellunese morto domenica scorsa a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava in sella alla sua bici a Onigo di Pederobba, a pochi passi dal tracciato della tappa. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Malore in bici, domani l'ultimo saluto al manager Marco Rossini

Malore in bici, 52enne muore di infarto a pochi dal tracciato del Giro

Tragedia vicino al percorso del Giro d'Italia a Onigo di Pederobba. Un 52enne di Montebelluna, Marco Rossini, ha perso la vita a causa di un infarto, trovandosi a terra pochi metri dalla sua bicicletta.

