Malore improvviso alla guida | donna soccorsa sulla Statale

Un malore improvviso alla guida ha scosso la tranquilla Brianza, mettendo in evidenza l’importanza di una maggiore attenzione alla salute. La donna di 68 anni, soccorsa prontamente, ricorda a tutti che anche piccoli segnali non devono essere sottovalutati. In un’epoca in cui il ritmo frenetico della vita ci spinge a trascurare il nostro benessere, è fondamentale prendersi cura di sé e degli altri. La salute è un viaggio, non una destinazione!

Allarme nel cuore della Brianza. Un episodio di emergenza sanitaria ha interessato, nel pomeriggio di giovedì, la strada provinciale che collega Osnago con Lomagna: qui una donna di 68 anni è stata colta da un improvviso malore mentre era al volante della propria automobile.

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa

La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Malore improvviso alla guida: donna soccorsa sulla Statale

Malore improvviso per una donna di Viareggio in un ristorante di Pisa

Come scrive luccaindiretta.it: Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio, in un ristorante: pochi minuti prima delle 14,30, una 60enne, residente a Viareggio, è stata colpita da un grave malore di natura ...

San Giovanni a Piro piange Filomena: giovane mamma di 32 anni

Lo riporta infocilento.it: La donna, molto conosciuta e stimata, lascia due figlie piccole ora sotto shock per la perdita della cara madre ...