Malore del macchinista Esercitazione sulla linea

Notte di tensione a Muffa, in Valsamoggia, dove un macchinista è stato colto da un malore durante un'esercitazione. L'allerta ha destato preoccupazione tra i residenti, ma si trattava solo di una simulazione per testare le procedure di emergenza. In un'epoca in cui la sicurezza ferroviaria è più che mai cruciale, eventi come questi ci ricordano l'importanza di essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. La curiosità dei cittadini si trasforma in un’opportunità di rif

Il macchinista perde conoscenza. Stato di emergenza, l’altra notte, sul convoglio bloccato sulla fermata di Muffa, in Valsamoggia. Allarme e curiosità fra i residenti nel piccolo borgo alla periferia di Crespellano fino a quando si è appreso che si trattava solo di una simulazione. I mezzi e il personale coinvolto hanno infatti partecipato a un’esercitazione che si è svolta fuori orario, quando le corse della linea erano già tutte arrivate a destinazione. Obiettivo dell’operazione, organizzata da Trenitalia Tper con la partecipazione di Fer, Ferrovie Emilia-Romagna, e 118, era infatti quello di testare le procedure relative allo scenario del " soccorso al macchinista " in caso di malore, col corollario dell’assistenza ai passeggeri a bordo del treno coinvolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore del macchinista. Esercitazione sulla linea

Simulato un malore del macchinista: testate le procedure di emergenza sulla linea Bologna–Vignola

Nella notte tra il 27 e il 28 maggio, lungo la linea Bologna–Vignola, si è svolta un'importante esercitazione di emergenza, simulando un malore del macchinista per testare le procedure di risposta rapida.

Cerca Video su questo argomento: Malore Macchinista Esercitazione Linea Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Malore del macchinista. Esercitazione sulla linea; Simulato un malore del macchinista: testate le procedure di emergenza sulla linea Bologna–Vignola; Esercitazione di emergenza sulla linea ferroviaria Bologna-Vignola; Linea Bologna - Vignola, esercitazione di emergenza presso la fermata di Muffa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Malore del macchinista. Esercitazione sulla linea

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Il test sullo scenario di emergenza è stato condotto l’altra notte alla Muffa. Ricostruite tutte le azioni di soccorso fino all’aggancio del treno coinvolto.

Macchinista colpito da infarto riesce a fermare il treno, poi muore: aveva 61 anni. Bloccata la linea Pescara-Roma

Si legge su corriereadriatico.it: Muore macchinista del treno: bloccata la linea Pescara - Roma. Il macchinista Antonio D'Acci, alla guida del treno regionale 4193 Pescara - Sulmona, è morto in seguito a un malore che lo ha colpito ...

Macchinista eroe prima di morire ferma il treno e salva 87 passeggeri: chi era Antonio D’Acci

Da fanpage.it: Ha un malore. Riesce a far fermare il treno e a salvare 87 passeggeri lungo la linea Pescara- Roma. Poi muore: chi era Antonio D’Acci, macchinista eroe morto ieri per un infarto. Un malore ...