Malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle entrate | Anc Bologna denuncia gravi disagi per professionisti e cittadini

Malfunzionamenti del sito dell'Agenzia delle Entrate: un problema che colpisce non solo i professionisti, ma anche i cittadini di Bologna e oltre. Gianluca Dal Pozzo, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, alza la voce su una situazione che evidenzia l'importanza della digitalizzazione nei servizi pubblici. In un periodo in cui la tecnologia dovrebbe semplificare le pratiche quotidiane, il disagio si fa sentire. La domanda è: quanto ancora dovremo attendere per una soluzione efficace?

Bologna, 29 maggio 2025 – In questi giorni la categoria dei commercialisti ha dovuto fronteggiare gravi difficoltà operative a causa dei continui malfunzionamenti del sito dell’Agenzia delle Entrate. A denunciarlo è Gianluca Dal Pozzo, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – sede. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle entrate: Anc Bologna denuncia gravi disagi per professionisti e cittadini

Precompilata, in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate nel giorno clou: chiesta la proroga delle scadenze

Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito rallentamenti oggi, alla vigilia della scadenza per la modifica e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata.

Cerca Video su questo argomento: Malfunzionamento Sito Dell Agenzia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Malfunzionamenti al sito dell'Agenzia delle Entrate: lenta ripresa dopo una mattinata di down al portale; Problemi per sito dell'Agenzia delle Entrate: down per alcune ore, poi tornato operativo; CS ANC 28.05.2025 | FISCO DIGITALE IN TILT, L’ENNESIMO MALFUNZIONAMENTO DEL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PARALIZZA L’ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI; Problemi al sito dell’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale chiede la proroga delle scadenze. 🔗Cosa riportano altre fonti

Malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle entrate: Anc Bologna denuncia gravi disagi per professionisti e cittadini

Secondo bolognatoday.it: Bologna, 29 maggio 2025 – In questi giorni la categoria dei commercialisti ha dovuto fronteggiare gravi difficoltà operative a causa dei continui malfunzionamenti del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Malfunzionamenti al sito dell'Agenzia delle Entrate: lenta ripresa dopo una mattinata di down al portale

msn.com scrive: Il portale per presentare il 730 precompilato non è al momento raggiungibile dagli utenti. Non è il primo problema al sito nelle ultime due settimane ...

Agenzia delle Entrate, sito in tilt per la precompilata

Riporta finanza.repubblica.it: Protestano i professionisti e le associazioni rappresentative dei consumatori per i continui malfunzionamenti del sito ...