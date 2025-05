mail hackerata lo stipendio della dipendente va sul conto di una sconosciuta a processo per truffa una 25enne

Un caso di truffa digitale ha colpito una giovane dipendente della Lega del Filo d'Oro ad Ancona, che ha visto il proprio stipendio finire su un conto di una sconosciuta a causa di un'email hackerata. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza informatica nel mondo del lavoro, un tema sempre pi√Ļ attuale. La vulnerabilit√† dei sistemi pu√≤ avere conseguenze devastanti: come proteggere i propri dati √® ora pi√Ļ che mai una priorit√†!

ANCONA – Non vede arrivare lo stipendio e dopo aver atteso qualche giorno si decide a chiamare l'ente benefico per cui lavora scoprendo che le era stata hackerata la mail personale. Una brutta sorpresa per una dipendente della Lega del Filo d'Oro e anche per il datore di lavoro che ha accreditato.