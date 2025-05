Magnanelli Juve Primavera l’addio ora è una possibilità concreta | Allegri lo vuole nel suo staff al Milan! I dettagli

L'addio di Magnanelli dalla Juve Primavera si fa sempre più concreto, con Allegri pronto a offrirgli un ruolo chiave nel suo staff al Milan. Questa mossa non solo evidenzia la crescente mobilità tra le panchine delle squadre giovanili e professionistiche, ma sottolinea anche l'importanza di valorizzare talenti interni. Riuscirà Magnanelli a brillare in una nuova avventura? Non perdere l'evoluzione di questa intrigante storia!

Il futuro di Magnanelli potrebbe davvero essere lontano dalla Juve Primavera. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira l'attuale allenatore bianconero potrebbe infatti mettere la parola fine alla sua avventura in bianconero. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan: Allegri infatti vorrebbe inserire l'ex Sassuolo nel suo staff insieme anche a un altro bianconero, Simone Padoin. Da vedere cosa potrà succedere nei prossimi giorni.

Magnanelli dopo Juve Primavera Empoli: «È stata una partita negativa, il responsabile sono io. Ora è importante fare una cosa»

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha preso pienamente responsabilità dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Magnanelli lascia la Juve Primavera? Potrebbe far parte dello staff di questa squadra di Serie A: ci sono importanti novità

Da juventusnews24.com: Magnanelli lascia la Juve Primavera? Ci sono importanti aggiornamenti sul futuro dell’allenatore bianconero Saranno giornate e settimane di cambiamenti in casa Juve. Con Giuntoli che sembra sempre più ...

Juve, Padoin e Magnanelli raggiungono Allegri al Milan?

Scrive tuttojuve.com: La Juventus potrebbe perdere Francesco Magnanelli, allenatore della Primavera bianconera: come riportato da Nicolò Schira, infatti, il tecnico, insieme con Simone Padoin, suo vice, ...

