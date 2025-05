Maglia celebrativa per i 40 anni della rovesciata di Menchino Incasso in beneficenza

Il 9 giugno si celebra un evento storico: i 40 anni della rovesciata di Menchino! Il Museo Amaranto non solo ricorderà questo gesto tecnico leggendario, ma offrirà anche una maglia commemorativa in vendita, con incasso devoluto in beneficenza. Un'occasione per rivivere la passione calcistica e sostenere chi ne ha bisogno. Non perdere l'opportunità di far parte di questa serata indimenticabile e fare del bene!

Il Museo Amaranto ha annunciato una gradita novità in vista della serata del 9 giugno, quando verrà festeggiato Domenico Neri in occasione del quarantesimo anniversario del gol in rovesciata segnato nella sfida salvezza contro il Campobasso. Quella sera verrà messa in vendita allo stadio Comunale.

Maglia Scudetto Napoli, in vendita la t-shirt celebrativa: costo e dettagli

È disponibile sul sito ufficiale del Napoli la maglia celebrativa dello scudetto, in vendita a un prezzo speciale.

La maglia dell'Hellas Verona - L'omaggio celebrativo per i 40 anni dallo scudetto

Secondo tuttomercatoweb.com: Ricordo le bellissime maglie degli anni ’80, ma anche quelle dei primi ... Tornando alla maglietta celebrativa di quest’anno, la sorpresa più grande l’ho avuta quando ho avuto modo di ...

Milan, in vendita la maglia celebrativa per i 125 anni FOTO

Scrive msn.com: MAGLIA CELEBATIVA - La squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa ... orgogliosi di presentare l’Anniversary kit per i 125 anni dalla fondazione del Club rossonero.