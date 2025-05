Magic sta diventando un incubo specie per chi vuole solo giocare | il caso Final Fantasy

Magic: The Gathering sta attraversando un momento di crisi, soprattutto per i giocatori che cercano solo divertimento. L’attesissima espansione crossover con Final Fantasy ha generato sold out immediati e preordini annullati, lasciando molti delusi. Ma ecco l'ironia: mentre i fan protestano, il successo commerciale è strabiliante. Questo mette in luce un trend inquietante nel mondo dei giochi: la frustrazione dei puristi contro il profitto rapido. Che ne pensi?

Sold out immediato, preorder annullati e prezzi aumentati: è terremoto in casa Magic con l'arrivo dell'espansione crossover con Final Fantasy, la popolare serie videoludica giapponese nata nel 1987. I fan non sono contenti, eppure è un successo commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Magic sta diventando un incubo, specie per chi vuole solo giocare: il caso Final Fantasy

Final fantasy commander di magic: the gathering per risparmiare soldi

Se sei un fan di Magic: The Gathering e sei appassionato di Final Fantasy, questa novità potrebbe sorprenderti: una carta comandante ispirata alla celebre saga, ideale per risparmiare sulle spese delle nuove espansioni.