Maggio Musicale | approvato bilancio d’esercizio 2024 Utili per oltre un 1 milione

Il Maggio Musicale Fiorentino segna una svolta storica: il bilancio d'esercizio 2024 approvato con utili superiori a un milione di euro. Questo traguardo, senza contributi straordinari dai Soci fondatori, testimonia un consolidamento economico e la definitiva uscita dalla crisi. Un passo importante non solo per il teatro, ma per la cultura italiana, che riprende slancio verso un futuro creativo e sostenibile. La musica, dunque, torna a risuonare forte!

Tale risultato è particolarmente significativo in considerazione, rispetto agli anni precedenti, dell'assenza di contributi straordinari da parte dei Soci fondatori e determina la definitiva uscita del Teatro del Maggio dallo stato di crisi del passato indicando chiaramente il raggiunto equilibrio economico, finanziario e operativo della Fondazione

Maggio Musicale, il concerto ‘In riva all'Arno’ dedicato al compositore Luigi Gordigiani

Firenze, 12 maggio 2025 – Il Maggio Aperto prosegue le sue emozionanti iniziative, parte integrante del Festival del Maggio, avvicinandoci all'estate teatrale.

