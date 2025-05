Mafia a Brescello | la nipote del boss Otto anni a Rosita Grande Aracri

La richiesta di otto anni per Rosita Grande Aracri, nipote di un boss ‘ndranghetista, accende i riflettori su un fenomeno inquietante: la mafia che si radica nel cuore dell'Emilia-Romagna. Questa vicenda non è solo un caso isolato, ma un segnale di allerta su come le organizzazioni criminali stiano tentando di infiltrarsi in contesti insospettabili. La lotta alla mafia richiede l'impegno di tutti: è tempo di alzare la voce e denunciare!

Reggio Emilia, 30 maggio 2025 – Otto anni di carcere. È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna per Rosita Grande Aracri di Brescello, a processo con rito abbreviato per l’accusa di associazione mafiosa nel filone di ‘ndrangheta ’Grimilde-bis’. La 42enne è nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri; è figlia di Francesco Grande Aracri (nato nel 1954), residente per molto tempo a Brescello e condannato per mafia nel filone principale di ’ Grimilde’ con rito ordinario, in Appello, a 24 anni. Pure i due fratelli della donna sono stati riconosciuti responsabili di 416 bis in ’Grimilde’: Salvatore Grande Aracri a 14 anni e 4 mesi in abbreviato, condanna già definitiva; Paolo (1990) a 9 anni in Appello con rito ordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mafia a Brescello: la nipote del boss. “Otto anni a Rosita Grande Aracri”

