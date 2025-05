Madonna della Lettera | orari celebrazioni e processione simulacro

La festa di Santa Maria della Lettera si avvicina e Messina si prepara a vivere momenti di profonda devozione e comunità. Fino al 3 giugno, il programma eventi promette celebrazioni ricche di emozioni, tra cui il triduo con il vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro. Un’occasione unica per riscoprire la tradizione e il senso di appartenenza a una città che non dimentica mai le proprie radici. Non perdere l’occasione di partecipare a questa straordinaria celebrazione

Proseguono le iniziative per celebrale la patrona di Messina Santa Maria della Lettera. Ecco il programma eventi fino al 3 giugno, giorno in cui Messina rende omaggio alla sua patrona. Sabato 31, inizio del triduo, il vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro presiederà l’Eucaristia. Atteso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Madonna della Lettera: orari celebrazioni e processione simulacro

Madonna della Lettera, al via i festeggiamenti per la patrona: ecco il programma

Inizia ufficialmente il periodo di festeggiamenti dedicati a Santa Maria della Lettera, la patrona della città.

Diocesi: Messina, oggi le celebrazioni per la Madonna della Lettera

Scrive agensir.it: Oggi, lunedì 3 giugno, si celebra la solennità della patrona dell’arcidiocesi e della città di Messina, la Madonna della Lettera. Alle 11, in cattedrale, la messa presieduta dall’abate ...

"La tradizione della Madonna della Lettera", a Messina mostra di miniature artistiche

Come scrive sikilynews.it: Ultimo giorno per visitare la mostra "La tradizione della Madonna della Lettera, arte in miniatura, nell'Anno Giubilare 2025", promossa dall'associazione SiciliArte di Santa Teresa di Riva, guidata da ...

