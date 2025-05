Macron | Ucraina test di credibilità per gli Usa | La proposta di Mosca | Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul

La situazione in Ucraina si fa sempre più tesa, con la proposta di Mosca che rappresenta un vero test di credibilità per gli USA. I colloqui di lunedì a Istanbul potrebbero essere decisivi. E mentre Trump lancia il suo monito a Putin, il leader tedesco Merz ribadisce il supporto all'Ucraina, anche con missili. Un'era di sfide geopolitiche che ci coinvolge tutti e ci invita a riflettere sul futuro della sicurezza europea.

Trump incalza ancora Putin: "In due settimane sapremo se ci sta prendendo in giro o no". Merz: "Aiuteremo l'Ucraina, anche sui missili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macron: "Ucraina test di credibilità per gli Usa" | La proposta di Mosca: "Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul"

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

