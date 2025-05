Macron stuzzica Trump | Sanzioni a Mosca per non perdere credibilità E attacca Israele | Lo Stato palestinese è un’esigenza politica

Emmanuel Macron alza il tono contro Trump e Mosca, sottolineando l'importanza delle sanzioni per mantenere la credibilità globale. In un contesto internazionale sempre più teso, la questione dello Stato palestinese emerge come una necessità politica irrinunciabile. È interessante notare come le relazioni tra potenze mondiali si intreccino con le istanze locali, rivelando la complessità della diplomazia moderna e il ruolo cruciale della Francia nel panorama geopolitico attuale.

Le sanzioni alla Russia, in caso di ennesimo rifiuto di un cessate il fuoco, sarebbe da parte degli Stati Uniti un semplice «test di credibilità». Insomma se davvero – come si è detto negli ultimi giorni – il presidente americano Donald Trump è così «impaziente», non mancherà di «confermare il suo impegno a colpire Mosca». È il presidente francese Emmanuel Macron a suonare ancora una volta la carica contro il leader del Cremlino, Vladimir Putin, chiamando a raccolta le grandi potenze occidentali e spronando anche Washington a mettere ulteriore pressioni verso una tregua. «Ho parlato 48 ore fa con il presidente Trump. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Macron stuzzica Trump: «Sanzioni a Mosca per non perdere credibilità». E attacca Israele: «Lo Stato palestinese è un’esigenza politica»

Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo

L'ultima mossa di Trump come mediatore potrebbe cambiare le sorti del conflitto ucraino. A Istanbul, il tycoon si prepara a mettere all'angolo Putin, con le sanzioni sul tavolo.

