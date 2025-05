Macron ' se lasciamo Gaza a Israele perdiamo credibilità'

Emmanuel Macron lancia un allarme cruciale: abbandonare Gaza significa perdere la credibilità dell'Occidente. In un contesto globale in cui i diritti umani e il rispetto delle leggi internazionali sono sempre più sotto esame, le parole del presidente francese risuonano forti. La denuncia dei "doppi standard" non è solo un invito alla coerenza, ma un richiamo a riflettere sul futuro delle relazioni internazionali. Un punto di vista che invita a un dibattito urgente e necessario.

Se l'Occidente "abbandona Gaza" e "lascia che Israele faccia ciò che vuole, perderà ogni credibilità con il resto del mondo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. "Per questo rifiutiamo i doppi standard", ha aggiunto il capo dell'Eliseo in un discorso al forum di difesa Shangri-La Dialogue a Singapore, assicurando che ciò vale anche per il conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron, 'se lasciamo Gaza a Israele perdiamo credibilità'

Macron critica Israele: tensioni con Netanyahu sulla questione Gaza

Il presidente francese Emmanuel Macron ha destato polemiche criticando Israele sulla situazione a Gaza, sollevando tensioni con Netanyahu.

Macron, 'se lasciamo Gaza a Israele perdiamo credibilità'. Tel Aviv, 'una crociata contro di noi'

Riporta ansa.it: Se l'Occidente "abbandona Gaza" e "lascia che Israele faccia ciò che vuole, perderà ogni credibilità con il resto del mondo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. (ANSA) ...

Macron, 'se lasciamo Gaza a Israele perdiamo credibilità'

Israele, Macron fa una crociata contro lo Stato ebraico

Da ansa.it: Israele ha accusato il presidente francese Emmanuel Macron di aver intrapreso una "crociata contro lo Stato ebraico", dopo aver chiesto ai Paesi europei di inasprire la loro posizione nei confronti di ...