Macron | se abbandoniamo Gaza azzeriamo la nostra credibilità

Nel cuore del dibattito geopolitico, Macron lancia un avvertimento chiaro: abbandonare Gaza significa compromettere la credibilità dell'Occidente. In un periodo in cui le relazioni internazionali sono sempre più fragili, le parole del presidente francese risuonano come un monito contro il doppio standard. La questione di Gaza non è solo un conflitto locale, ma un banco di prova per la leadership globale. Quanto è disposta l'Europa a rischiare per mantenere la propria reputazione?

Singapore, 30 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che se l'Occidente "abbandona Gaza" e "lascia Israele ai suoi dispositivi", rischia di "perdere tutta la credibilità con il resto del mondo", in un discorso al forum sulla difesa Shangri-La Dialogue a Singapore. "È per questo che rifiutiamo il doppio standard e ritengo sia molto importante, nel contesto attuale, essere coerenti e seguire i nostri principi, le nostre regole e considerare che la posta in gioco è chiaramente l'ordine globale, è la nostra credibilità per proteggere questo ordine globale", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: se abbandoniamo Gaza azzeriamo la nostra credibilità

Ucraina, Macron: "Decisione di sanzionare la Russia è un test di credibilità per gli Usa" | La proposta di Mosca: "Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul"

La tensione tra Russia e Ucraina continua a dominare le prime pagine, con Macron che gioca una partita strategica per la credibilità occidentale.

