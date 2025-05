Macron | sanzioni alla Russia test di credibilità per Trump

Emmanuel Macron lancia un avvertimento chiaro: le sanzioni alla Russia potrebbero essere il banco di prova per la credibilità di Donald Trump. In un momento in cui il mondo è colpito da tensioni geopolitiche crescenti, la risposta americana diventa cruciale. Sarà davvero Trump all'altezza della sfida? La situazione in Ucraina non è solo una questione locale, ma un nodo centrale nell'equilibrio globale delle potenze. Un punto di svolta da non perdere di vista!

La decisione di sanzionare la Russia nel caso in cui rifiutasse un cessate il fuoco in Ucraina rappresenta un "test di credibilità" per gli Stati Uniti di Donald Trump. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando ai giornalisti durante una visita a Singapore, aggiungendo: "Ho parlato 48 ore fa con il presidente Trump, che ha espresso la sua impazienza. La domanda ora è: cosa facciamo? Siamo pronti, e se la Russia conferma di non essere pronta a fare la pace, Washington deve confermare il suo impegno a sanzionare Mosca". (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: sanzioni alla Russia, test di credibilità per Trump

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron

In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Macron, i russi accettino tregua 30 giorni, sanzioni a chi viola

Riporta ansa.it: Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ... nei prossimi giorni", con "sanzioni economiche massicce" in vigore se l'accordo non verrà rispettato. "I russi devono dire di sì.