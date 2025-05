Macron | Riconoscere Stato palestinese dovere morale la replica di Israele | Crociata contro di noi

Emmanuel Macron fa eco a un sentimento crescente in Europa: il riconoscimento dello Stato palestinese non è solo un atto simbolico, ma una necessità per la stabilità geopolitica. La sua richiesta all'Unione Europea di un approccio più incisivo verso Israele segna un punto di svolta nel dibattito internazionale. In un contesto di nuove alleanze e sfide globali, quale sarà l'impatto di questa posizione sul futuro della regione? La risposta potrebbe riscrivere le regole del gioco.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rinnovato la sua posizione in favore del riconoscimento dello Stato palestinese, definendolo «non solo un dovere morale, ma un’esigenza politica». Il capo dell’Eliseo ha esortato l’Unione europea a prendere una posizione più determinata nei confronti di Israele, sottolineando che se « l’Occidente abbandonerà Gaza », ne deriverà il rischio di «perdere ogni credibilità» sulla scena globale. Le dichiarazioni di Macron, in linea con affermazioni già fatte a febbraio e ribadite in una recente intervista televisiva, secondo cui la Francia potrebbe procedere al riconoscimento della Palestina «nei prossimi mesi», hanno scatenato forti reazioni da parte del governo israeliano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Macron: «Riconoscere Stato palestinese dovere morale, la replica di Israele: «Crociata contro di noi»

